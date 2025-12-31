Битва за Родинське: у Силах оборони пояснили, що там відбувається

За словами українських військових, Росія використовує неправдиву інформацію як зброю.

Населений пункт Родинське Донецької області наразі перебуває під контролем Сил оборони України, тривають бої.

Про це в Telegram заявила пресслужба 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина".

"Сили оборони України утримують н. п. Родинське, попри брехливі заяви окупантів. Військові РФ, яким вдається просочитися в місто, виявляються та знищуються всіма наявними засобами. Бойова робота триває цілодобово", - йдеться у повідомленні.

За словами українських військових, Росія використовує неправдиву інформацію як зброю – нарівні з гарматами та ракетами.

"Наша місія – протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - наголошують у ЗСУ.

Також оприлюднено відео, на якому, як пояснюють у Силах оборони, український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1-го корпусу НГУ "Азов".

Війна в Україні - що відбувається у Родинському

Нагадаємо, днями в Оперативному командуванні "Схід" заявили, що у Родинському Донецької області тривають запеклі бої. Йшлося, що у вказаному населеному пункті ситуація складна, тривають бої за місто, росіяни намагалися закріпитися вздовж залізниці на північ від міста та у західних районах. Однак противнику це не вдалося - інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що в серпні 2025 року окупанти зосереджувалися на захопленні цього населеного пункту, що знаходиться у тилу Мирнограда і Покровська Донецької області. Аналітики вважають, що взяття цього населеного пункту дало б змогу окупантам відкрити додатковий напрямок для спроб заходу у вказані міста.

