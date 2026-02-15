Росія вичерпала запас нових танків на складах та почала відновлювати старі, - аналітики

Росіяни продовжують знімати танки зі зберігання та відправляють їх на ремонтні заводи.

На російському "Уралвагонзаводі" почалася модернізація старої моделі танку Т-72. На основі висновків військових експертів портал Мілітарний пише, що росіяни вже вичерпали запаси більш новіших Т-72Б.

Видання процитувало дослідника бронетехніки Андрія Тарасенко, який помітив старі танки Т-72А в одному з пропагандистських сюжетів російського телебачення. Як зазначив дослідник, на оприлюднених кадрах із танкового заводу показали танк Т-72А з установленим на башті динамічним захистом "Реликт". Окрім того, надгусеничні полиці виконані з модулями захисту замість стандартних додаткових баків.

Дослідник зазначив, що протягом 2026-2027 років "Уралвагонозавод" ще зможе завантажувати виробничі потужності, ремонтуючи "стародавні" Т-72А. Проте завод у Омськ вичерпає запаси радянських Т-80Б (БВ) вже у 2026 році. І наразі залишається відкритим питання про те, чи зможе Росія організувати масове виробництво нових танків.

Також автори навели думку аналітиків з Frontelligence Insight про те, що станом на осінь 2025 року Росія планувала за десять років відремонтувати та модернізувати до рівня Т-72Б3М понад 800 танків Т-72. Ця цифра збігалася із залишками танків Т-72 на складах і бронетанкових заводах.

"Тоді аналітики проаналізували отриману документацію корпорації "Уралвагонзавод" і на основі кількості замовлених деталей відтворили виробничі плани щодо ремонту та модернізації танків Т-72", - йдеться у статті.

Ці дані свідчать про те, що Росія до 2036 року планує повністю "відремонтувати й модернізувати 828 машин до конфігурації Т-72Б3М з піком активності орієнтовно на 2028 рік". Аналітики припустили, що між 2027 та 2029 роками відремонтують або оновлять 498 одиниць Т-72Б3М.

Окрім того, OSINT-дослідник Jompy виявив, що ця цифра майже повністю збігається із залишками Т-72, які перебувають на зберіганні. При цьому приблизно дві третини з цих запасів це старі Т-72А, прийняті на озброєння у 1979 році та випущені до 1985 року. Частину з них вже відправили на "Уралвагонзавод".

"Повна модернізація танків Т-72А до рівня Т-72Б3М буде надзвичайно складним завданням, оскільки вони потребуватимуть повної заміни всієї електроніки, перероблення ходової частини, механізму заряджання та навіть пакетів бронювання корпусу й башти", - пишуть аналітики.

Також вони нагадали, що відновлені, але не модернізовані танки Т-72А, додатково обладнані динамічним захистом за стандартом Т-72Б3, помічали у росіян на фронті у 2024 році.

Запаси старих танків у Росії

Нагадаємо, що старі корпуси танків Т-72А почали стягувати на "Уралвагонозавод" ще минулого року. Тоді аналітики припустили, що сотні машин спробують відновити для участі в бойових діях або переробити на нові бойові платформи – від "Термінаторів" до важких БТРів.

На початку цього року аналітики помітили, що запас сучасних танків на російських складах вичерпано. Придатні до ремонту моделі Т-72 та Т-80 час вже були зняті зі зберігання. І наразі останнім великим джерелом танків для окупантів є Т-62.

При цьому восени минулого року Росія вперше почала знімати зі зберігання найбільш ранні моделі Т-72, які раніше не чипала через поганий стан. Так, до 2025 року росіяни майже не торкалися запасів танків Т-72 "Урал" і Т-72А.

