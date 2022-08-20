"День варто починати з палаючих окупантів", написали наші захисники.

Українські танкісти на Донеччині влучно відпрацювали по ворожих цілям та розгромили бойову машину піхоти, танк та склад боєприпасів рашистів.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці 3-ї окремої танкової бригади.

Зазначається, що по цілях, наданим теробороною, влучно відпрацювали танкісти батальйону під командуванням офіцера з позивним "Арнаут".

Для бадьорості варто починати день з палаючих окупантів – написали наші захисники.

Про 3-тю танкову бригаду ЗСУ

3 ОТБр – кадроване з'єднання танкових військ Сухопутних військ ЗСУ. У 2019 році бригаду з Корпусу резерву перевели до бойового складу. Відтоді почалося комплектування бригади особовим складом та військовою технікою. Бригада має на озброєнні танки Т-72 різних модифікацій.

Раніше бійці 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ показали, як розгромили позиції окупантів та склад боєприпасів на Донеччині. Це вдалося зробити за допомогою безпілотників, які навели снаряди точно в ціль.

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