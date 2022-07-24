Це вдалося зробити за допомогою безпілотників, які навели снаряди точно в ціль.

Українські бійці протистоять російській орді на різних напрямках та завдають суттєвих втрат. Нещодавно 3-я окрема танкова бригада ЗСУ розбила місцеперебування ОС ворога, склад його боєприпасів та БМП.

Відео ефектної роботи танкістів опублікували в телеграмі СтратКом ЗСУ.

За інформацією військових, розгромити позиції противника вдалося завдяки безпілотникам, які навели снаряди точно в ціль. При тому, що ворожі глушилки (РЕБ) всіляко намагалися завадити роботі українських дронів.

Викурюємо рашистів з нашої землі. Ворожі глушилки (РЕБ) не завадили беспілотникам групи "Фенікс" навести точно в ціль снаряди 3-ї окремої танкової бригади – мовиться в підписі до відео.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 280 окупантів. Росіяни мруть на українській землі, наче мухи. Загалом від початку повномасштабної війни було утилізовано близько 39 520 російських вояк.

За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ за останні тижні уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів. "Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть влучити", – розповів Гайдай.

В одному з перехоплень СБУ окупант зізнався другу, що не може відпочити "ні хвилини", бо їх постійно атакують українські артилеристи: "Тут півсотні омонівців у*бали, нах*й, за раз, йоб*ний в р*т", – бідкається вояка.

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