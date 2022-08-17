Загарбники близько години обстрілювали позиції захисників, допоки не прилетіло у відповідь.

Розвідувальна бойова група К2, що належить до 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, показала чергове захопливе знищення окупантів, які обстрілювали українські позиції та мирне населення з міномета.

Відео опублікували на ютуб-каналі бригади.

Продовжуємо показувати вам черговий вояж незваних "туристів", які заблукали на околицях українського міста Мар'їнка Донецької області – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кілька влучних пострілів артилерії ЗСУ знищили 120-мм міномет окупантів та їхній склад боєприпасів. А декілька російських "туристів" отримали квиток на концерт свого улюбленого співака кобзона.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За минулу добу українські воїни ліквідували ще 200 окупантів. Загалом же втрати росіян в особовому складі сягають близько 44 100 осіб.

Напередодні видання Washington Post оприлюднило нові подробиці таємних планів Путіна перед вторгненням в Україну. Російський диктатор хотів захопити більшу частину країни, "взяти" Київ за три дні та вбити Зеленського, "якщо потрібно".

Видання пише, що Путін розрахував, що його спроба захопити Україну викличе у Заходу обурення, але не конкретні дії. Це було пов'язано з багатьма факторами – бажанням США уникнути нових воєн після Афганістану, пандемія, звільненням з посади канцлера Німеччини Ангели Меркель, виборами президента у Франції та економічним спадом після Brexit у Великій Британії.

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