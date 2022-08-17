У нашій країні ліквідували ще шість ворожих танків.

Українські воїни знищили ще 200 російських окупантів (ліквідованих називають вантаж 200).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найбільших втрат супротивник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

У повідомленні наголошується, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали:

особовий склад - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1 886 (+6) од.,

бойових броньованих машин - 4 162 (+10) од.,

артилерійських систем - 993 (+4) од.,

РСЗВ - 263 (+0) од.,

засоби ППО - 136 од.,

літаків - 233 од.,

вертольотів - 196 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),

крилатих ракет - 190,

кораблів/катерів - 15 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 054 (+5) од.,

спеціальної техніки - 93 (+1).

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і обстрілювали військові та цивільні об'єкти. Українські воїни дають гідну відсіч супротивникам. Станом на 16 серпня було відомо про знищення майже 44 000 супротивників.

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