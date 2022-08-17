Українські воїни знищили ще 200 російських окупантів (ліквідованих називають вантаж 200).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Найбільших втрат супротивник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
У повідомленні наголошується, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали:
- особовий склад - близько 44 100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1 886 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 4 162 (+10) од.,
- артилерійських систем - 993 (+4) од.,
- РСЗВ - 263 (+0) од.,
- засоби ППО - 136 од.,
- літаків - 233 од.,
- вертольотів - 196 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 792 (+2),
- крилатих ракет - 190,
- кораблів/катерів - 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 054 (+5) од.,
- спеціальної техніки - 93 (+1).
Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і обстрілювали військові та цивільні об'єкти. Українські воїни дають гідну відсіч супротивникам. Станом на 16 серпня було відомо про знищення майже 44 000 супротивників.