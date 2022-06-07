Втрати ворога складають: особового складу – 56, мінометів – 1, АТТ – 12, паливозаправників – 1, спеціальної техніки – 1.

Українські бійці угруповання "Схід" за добу знищили 56 російських загарбників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"Сьогодні, 7 червня, наші воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських фашистських сил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрати ворога складають: особового складу – 56, мінометів – 1, АТТ – 12, паливозаправників – 1, спеціальної техніки – 1.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в ЗСУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець Донеччини у 2019 р. прийняв присягу на вірність самопроголошеної "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з НЗФ цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 р. добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

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