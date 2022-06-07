Наприкінці 2021 р. добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

На Житомирщині затримали колишнього "ДНРівця", який намагався влаштуватися на службу в Збройні сили України.

Про це повідомляє СБУ у своєму Telegram-каналі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець Донеччини у 2019 р. прийняв присягу на вірність самопроголошеної "ДНР" та упродовж року проходив військову службу у складі одного з НЗФ цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 р. добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

Як зазначається, він мав навчатися в одному з підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира, втім, завдяки роботі СБУ на випередження, його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

"Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Також встановлюється справжня мета "палкого бажання" фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними", - інформує Служба безпеки України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що прикордонник із Рівненщини допомагав окупантам вбивати офіцерів Нацгвардії.

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