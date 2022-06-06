Після візиту до Запорізької області президент відвідав позиції українських військ на Луганщині, побував у Лисичанську та Соледарі.

Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки своєї робочої поїздки до Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У своєму нічному відеозверненні глава держави нагадав, що сьогодні відвідав Запоріжжя та область, де зустрівся із військовими та місцевою владою, відвідав передові позиції і заслухав доповіді про ситуацію в регіоні.

Президент додав, що також зустрівся із маріупольцями, які знайшли прихисток у Запорізькій області.

Він уточнив, що більшість із них - це жінки без чоловіків: у деяких чоловіки на фронті, у деяких у полоні, у деяких загинули.

"Просто трагедія - ні дому, ні близької людини. Але треба жити заради дітей. Реальні герої серед нас", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, після візиту до Запорізької області він вирушив на схід країни та відвідав позиції українських військ на Луганщині, побував у Лисичанську та Соледарі.

"Дещо привезли військовим. Про це детально не буду, а дещо привезли від них вам - це... впевненість і міцність. Я бажаю їм здоров'я. Їхнім батькам – уклін. Всім нам – перемоги", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський у неділю відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська, що в Луганській області. Зокрема глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Також Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Він поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

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