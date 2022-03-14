На сайті Міністерства охорони здоров'я зареєструвалися вже 1900 іноземних лікарів, які планують приїхати в Україну

На 19-й день війни відомо, що внаслідок обстрілів російських окупантів, постраждали 104 лікарні в різних регіонах України. 7 з них вже не підлягають відновленню. Крім того, під обстріли потрапили 34 карети "швидкої".

Дану інформацію у себе на Facebook-сторінці оприлюднити голова МОЗ Віктор Ляшко.

"На даний час до роботи в закладах охорони здоров'я залучено 33 іноземних медика, серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати ( 6), парамедики (13)", - написав Ляшко.

За даними чиновника, ще 1900 іноземних медиків зареєструвалися на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медичним працівникам.

Раніше УНІАН писав, як безкоштовно отримати дистанційну консультацію різнопрофільних лікарів. Під час телемарафону Ляшко повідомив, що за телефонним номером 0800602019 можна отримати дистанційну консультацію різнопрофільних лікарів.

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