У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач.

Близько опівночі російські окупанти накрили "Градами" Нікополь, загинув 35-річний чоловік.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Близько опівночі росіяни накрили "Градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка". - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що у місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач.

"Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів... Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті…", - повідомляє Резніченко.

Він зазначив, що через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах, але займання вогнеборці уже приборкали.

Резніченко повідомив, що у Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. "Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли житлові квартали в Нікопольському та Криворізькому районах.

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