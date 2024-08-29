Також загорівся склад одного з комбінатів.

У місті Льгов Курської області, частину якої контролюють Збройні сили України, через обстріл пошкоджено залізницю.

Сьогодні, 29 серпня, мер Льгова Олексій Клемешов повідомив, що місто потрапило під артилерійський обстріл з боку української армії. За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнали залізничні колії станції "Льгов-Київський".

Також загорівся склад одного з комбінатів міста, але вогонь уже загасили. Жителі населеного пункту не постраждали. "Усім, хто покинув місто, не рекомендую повертатися до остаточної стабілізації обстановки", - закликав Клемешов.

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Льгов - місто обласного значення в Курській області Росії, розташоване на берегах річки Сейм (притока Десни), за 76 км від Курська. Населення - приблизно 16 800 осіб. Льгов - великий залізничний вузол, від цього населеного пункту відходять залізничні лінії в напрямку російських міст Брянськ, Воронеж, Курськ, а також - України.

Бої в Курській області

Нагадаємо, 6 серпня українська армія зайшла на територію Курської області та швидко взяла під контроль низку населених пунктів. Днями аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що їхнє просування сповільнилося, Сили оборони намагаються закріпитися й утримати підконтрольні райони.

Заступник директора американського ЦРУ Девід Коен заявив, що українські сили обладнують оборону і мають намір зберегти частину цієї території на деякий час. Він переконаний, що росіяни підуть у контрнаступ.

BILD пише, що російським військами вдалося вибити ЗСУ з російського села Кореневе, яке українці взяли під контроль ще 20 серпня.

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