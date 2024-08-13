У мережі з'явилося відео, на якому українській військовослужбовець перебуває біля дорожнього знаку "кінець населеного пункту" Льгов.

Підтвердити чи спростувати достовірність цієї інформації наразі неможливо. "Сподіваюся, що це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я не далеко. Слава Україні", - каже автор відео, демонструючи дорожній знак.

Як відомо, місто Льгов є на території Курської області, на території якої зараз ведуться бої з російською армією. Цей населений пункт розташований за 80 кілометрів від Курська та за 30 кілометрів від Курчатова, де знаходиться Курська атомна електростанція.

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