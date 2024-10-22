Наразі ситуація у Курській області динамічна.

Російська влада встановила нові дедлайни своїм військам на відвоювання території Курської області, якая перебуває під контролем Збройних сил України.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Силах оборони, Кремль вимагає, щоб до 1 лютого Курщина була повністю вільна від українських військ, а до 25 лютого була створена буферна зона по цей бік кордону - на території України.

За даними видання, росіяни перекинули на Курщину понад 40 тисяч військ. Крім того, з'явилась інформація, що на цю ділянку фронту буде відправлена чверть 11-тисячного угруповання солдат з КНДР. Північнокорейських військових планують залучати до підміни російських угруповань та охорони об'єктів.

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Наразі ситуація у Курській області динамічна і населені пункти протягом доби можуть переходити "з рук у руки". Хоча оборона ЗСУ не пробита, шанси на розширення плацдарму також вважаються невисокими.

"Добре це чи погано – залежить насамперед від завдань, які мала на меті ця операція. Численні співрозмовники видання і у військових, і у політичних колах називають кілька версій. За однією з них, ціллю України було відволікання окупантів від їхнього наступу на півночі Харківщини. Якщо і так – то цю ціль можна вважати певною мірою виконаною", - зазначає видання.

Значна частина окупаційних військ, яка була в резерві для розвитку наступу на Харківщини була переведена в Курську область..

Бої у Курській області - останні новини

20 жовтня головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив, що у Курській області Росії українські війська тримають ситуацію під своїм контролем.

Нещодавно українські десантники в Курській області знищили підрозділ російських військових зі 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що на Курщині Силам оборони України дуже непросто, бо там немає суцільної лінії фронту. ЗСУ намагаються тримати ініціативу і дивувати ворога – заходити з різних боків, розтягувати його сили.

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