У військовій операції на території Росії беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох українських механізованих і повітряно-десантних бригад.

Про це пише Financial Times. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів журналістам, що цю операцію планували давно. Її метою є відволікання окупаційних військ з фронту та перенесення війни на територію Росії. Крім того, військова операція має викрити нездатність РФ захистити власний кордон, а також дозволити українській армії перехопити ініціативу на полі бою.

За словами екс-міністра, українські бійці доводять свою здатність застосовувати нову тактику загальновійськових операцій, якої їх навчили західні військові інструктори. Він зазначив, що довго російські території утримувати не збираються. "Нам не потрібна російська земля. Ми хочемо, щоб вони зазнали поразки на нашій", - підкреслив він.

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Військовий аналітик польської групи Rochan Consulting Конрад Музика вважає, що Україна зможе покращити свої позиції, якщо Росія буде вимушена відволікти сили з Донбасу. А присутність військ в Курській області може забезпечити Україні кращу переговорну позицію в майбутньому.

"Якщо ж українські війська будуть витіснені з російської території без будь-яких відчутних результатів і з великими втратами, і якщо росіяни продовжать просуватися до Покровська, тоді українське вище військове керівництво буде розглядатися як таке, що програло у величезній авантюрі. Тут немає ніякої золотої середини. Операція зухвала", - вважає він.

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