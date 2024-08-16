Подоляк каже, що операція Сил оборони спрямована на те, аби переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу.

Україні доведеться методами примусу посадити Російську Федерацію за стіл переговорів, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна не зацікавлена в окупації російських територій. Це очевидно. Бо Україна веде виключно оборонну війну суворо в межах міжнародного права… Але якщо ми говоримо про потенційні перемовини - підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися". Натомість є перевірені практикою, ефективні засоби примусу", - написав він у Telegram.

Він відзначив, що крім економічних і дипломатичних засобів, йдеться також про військовий інструмент. "Нам треба завдавати Росії значних тактичних поразок. У Курській області ми наочно бачимо, як військовий інструмент обʼєктивно застосовується, щоб переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу. Ще раз: увійти до переговорного процесу, а не до традиційного для Росії пропагандистсько-капітулятивного шантажу", - відзначив Подоляк.

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Разом з тим, він додав, що важливим інструментом теж є вплив на громадську думку всередині РФ, яка починає змінюватися, оскільки війна прийшла вглиб їхньої території. На його думку, свідченням цьому є факт, що громадяни країни-агресора до останнього часу загалом залишалися байдужими до бойових дій, адже вони відбувалися в Україні.

"Є певна ілюзія в наших західних союзників, що серед росіян існує дискусія щодо війни. Ні, немає таких дискусій, політичні питання там не обговорюються взагалі. Росіяни не говорили про війну та почувалися цілком комфортно, бо смерть і руйнування вирували далеко від них", - додав Подоляк.

Радник керівника ОП переконаний, що тепер, коли війна прийшла на їхню територію, росіяни злякалися. "Вони шоковані. Хоча по телевізору бої в Курській області називають "известной ситуацией в приграничье", у родинах і серед друзів почали пошепки обговорювати реальну ситуацію на фронті. Негативні зміни в психологічному стані населення РФ будуть іще одним аргументом для початку перемовин", - заявив Подоляк.

Переговори з Росією

Як повідомляв УНІАН, у червні кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Після прорив кордону в Курській області він заявив, що тепер не може йти мови про переговори з Україною. За даними CNN, Росія вже перекинула туди кілька тисяч своїх солдатів, які були задіяни в боях на українській території.

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