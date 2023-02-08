Військові повідомили, що доля пілота невідома.

Нацгвардійці збили ворожий гелікоптер Мі-24 під Бахмутом на Донеччині. Наразі доля ворожого пілота не відома.

Як повідомляє Нацгвардія, ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження українським підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.

Нацгвардійці зазначають, що гелікоптер від влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися.

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"7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК "Ігла-1", - зазначив начальник служби ППО 3-ї бригади оперативного призначення на псевдо "Партизан".

Бої за Бахмут - остання інформація

Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 900 російських окупантів. Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 134100 осіб.

Крім того, повідомлялося, що у небі над Бахмутом українські прикордонники успішно збили російський штурмовик Су-25. Літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Также прикордонники ліквідували російських окупантів, які планували атакувати позиції українських військових.

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