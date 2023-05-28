Для Пригожина зараз найголовнішим питанням буде те, коштом яких сил поповнювати склад своїх найманців, вважає Череватий.

"Вагнерівці" виходять з Бахмута у пошарпаному і розбитому стані, на їхнє місце заводять сили регулярних військ російської армії, розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ми спостерігаємо у ворога ротаційні процеси. Зокрема, і злочинної організації "Вагнер" - вони проводять ротацію, відтак для нас це не є причина, щоб не завдавати по них ударів",- акцентував Череватий.

За його словами, у ПВК "Вагнер" є велике бажання вийти з Бахмута з огляду на колосальні втрати, яких вони зазнали, та зазначив, що після кровопролитної битви з ЗСУ "вагнерівці" виходять у пошарпаному та розбитому стані.

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"Вони виходять у дуже потрьопаному стані, в розбитому. Те, що вони виходять, - це першочерговий маркер того, що вони просто вже не витримали цього тиску. Вони знали, що буквально декілька тижнів, ми про це говорили і раніше, в такому темпі їх би просто не стало фізично. Відтак, Пригожин хоч і не військовий талант, але все ж таки кримінального бізнесу талант, він розуміє щоб врятувати залишки своєї військово-політичної сили і авторитету в їхніх кримінальних колах, йому потрібно було просто ретируватися звідти",- пояснив Череватий.

Речник Східного угруповання військ додав попередні дані про те, які сили ворог заводить в Бахмут. "Туди заходять підрозділи регулярного війська окупанта, повітряно-десантні, мотострілецькі підрозділи. Потрібен ще час, щоб детальніше їх верифікувати. Ми над цим працюємо і знаємо всі їхні рухи. Під кожен з них у нас заготовлений свій план дій. Воно точно не підсилить їхню позицію там, і, я так думаю, ніяк не змінить і не перехилить на їхню користь шальки терез, а швидше навпаки", - підкреслив Череватий.

Речник Східного угруповання військ вважає, що для очільника ПВК "Вагнер" Пригожина зараз найголовнішим питанням буде те, коштом яких сил поповнювати склад своїх найманців, враховуючи відсутність можливості вербувати ув'язнених. "Я думаю, що це для нього зараз буде питання номер один, на якому він сконцентрується. Адже якщо він не відкриє нове джерело поповнення особового складу і вв’яжеться в бої серйозні, які були раніше, то це буде тільки питання тижнів існування його злочинної організації",- акцентував Череватий.

Бої за Бахмут - головне

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв про наміри вивести своїх найманців з Бахмута після нібито "захоплення" міста 20 травня. Він оголосив, що з 25 травня ПВК "Вагнер" нібито почнуть виходити з міста, а контроль позиції передадуть кадровим військам російської армії. Цей процес він попередньо мав намір завершити до 1 червня.

Раніше повідомлялося, що на початку лютого у Євгена Пригожина виникли проблеми з вербуванням нових ув'язнених до ПВК "Вагнер" через протидію з боку Міноборони РФ.

Також 27 травня заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що наступальна активність російських окупантів на Бахмутському напрямку знижена. Це обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Вона інформувала, що ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтверджував, що найманці ПВК "Вагнер" справді виходять з Бахмута, проте наголошував, що після відходу "вагнерівці" продовжать воювати проти України.

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