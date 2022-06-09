Стрюк зазначив, що місто зазнало дуже серйозних руйнувань.

Українські війська контролюють приблизно третину території Сєвєродонецька – промзону та прилеглі квартали.

Про це повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"Місто наразі українське. Нашими збройними силами контролюється частина міста – це промзона, прилеглі квартали. Лінія оборони вибудована і тримається. Ніч пройшла досить складно під щільним артилерійським вогнем", - сказав він, уточнивши, що українськими бійцями контролюється приблизно третина міста.

За його словами, обстрілювалась територія заводу "Азот", що ускладнює роботу українським захисникам.

"Ситуація досить складна, але контрольована", - додав він.

Стрюк зазначив, що місто зазнало дуже серйозних руйнувань.

"Третина кварталів потребуватиме нової забудови – це центральна та нова частина міста, стару частину міста, можливо, можна буде відновити", - сказав він.

За його словами, гуманітарна ситуація в місті майже критична – світла, води, газу нема понад 1,5 місяця. Близько 10 тисяч жителів залишаються у місті. Евакуація населення з міста наразі неможлива.

Раніше повідомлялося, що російські сили продовжують штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

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