Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою.

Російські сили продовжують штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, росіяни продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб зʼєднатися з силами на південному сході від Ізюму і наступати на Словʼянськ.

Українські військові продовжують вести маневрену оборону Сєвєродонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.

Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області і активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.

Також росіяни, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає по території Оріхівського і Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя — тому і перекинули туди 30 танків Т — 62.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району приблизно за 45 км на південь від міста Запоріжжя, можливо, в рамках ротації. За його словами, окупанти переміщуються в напрямку Херсона.

Президент України Володимир Зеленський назвав Запорізький та Сєвєродонецький напрямки найнебезпечнішими на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: