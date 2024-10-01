Досвідчений офіцер каже, що у своєму житті ще не бачив такої кількості ворожої піхоти, яка тисне, попри шалені втрати.

У місті Торецьк дуже важка ситуація - заступник командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдан Кушнір ("Гриз") стверджує, що перебування на цій ділянці фронту місяць дорівнює року.

Військовий розповів Укрінформу, що його підрозділ перебуває там з червня. "Уже досить довго - скоро буде три місяці, як ми знаходимось на Торецькому напрямку. А там - як місяць за рік, напевно. Це один із самих складних напрямків. От там останній час і воюємо", - сказав Кушнір.

За його словами, Торецьк - одна з найголовніших "точок", на які тиснуть російські загарбницькі війська. Це місто знаходиться неподалік від Горлівки, яка окупована росіянами з 2014 року. Окупанти пішли у наступ на місто за декілька днів після того, як туди зайшла бригада Кушніра.

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"Ворог почав настільки масовий наступ, що я у своїй практиці стільки ворожої піхоти ще не бачив. Мова не так йшла про техніку ворожу, яка може підірватися, її можна спалити. Така кількість піхоти, коли йде десять, десять знищили, а йде двадцять. Двадцять не дійшло, йде тридцять. Кожну годину просто йдуть групи..." - розповів військовий.

За його словами, такий натиск неможливо стримувати на одних позиціях. Український підрозділ тримався скільки міг, але довелося з боями потроху відходити на інші позиції, щоб не потрапити в оточення. "Наш підрозділ керується тим, що краще зберегти людей, ніж доповісти, що тримав позицію до останнього. Зрозуміло що, наскільки можна, ми утримуємо позицію", - каже "Гриз".

Він додав, що немає сенсу утримувати певну позицію, коли ворог обійшов її та пішов далі. Важливого значення для ЗСУ така локація не має, а бійці можуть бути відрізані від своїх побратимів та знищені. Тому, за словами Кушніра, підрозділ поступово відходив з боями, а одночасно за спинами певних українських загонів будували укріплення:

"Потім ворог ткнувся у цю оборону й дуже сильно загальмував. На декілька тижнів ми реально, як могли, там стримували противника, хоч й були дуже криваві тижні. Потім уже підійшло підкріплення - декілька бригад Збройних сил. Та зав'язалися вже повноцінні бої, ворог уже зрозумів, що не може просуватися чисто піхотою та почав закидати й велику кількість техніки".

За його словами, окупанти дуже глибоко просунулися - на декілька кілометрів. Наразі бої йдуть в самому Торецьку. Російські загарбники стирають місто з лиця землі та щодоби скидають на нього десятки авіабомб.

Бої за Торецьк

Як повідомляв УНІАН, раніше бригада Національної поліції "Лють" опублікувала кадри знищеного окупаційними військами РФ міста.

Аналітики проєкту DeepState повідомляли про дуже близький вогневий контакт між українськими бійцями та загарбниками. За їхніми даними, російська піхота постійно проникає в житлові квартали міста та намагається закріпитися там.

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