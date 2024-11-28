На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках росіяни також готують штурмові групи.

На Придніпровському напрямку (Херсонщина) російська армія намагається закріпитися на островах на Дніпрі, які перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.

Як заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, противник намагається вклинитись в оборону ЗСУ.

"Майже всі острови перебувають під вогневим контролем Сил оборони України. Ворог намагається висадитися на ці острови, закріпитися, щоб потім спробувати зайняти певні плацдарми на правому березі і витягнути туди певну кількість наших сил та засобів. На кшталт, як ми свого часу зробили у Кринках", - розповів Волошин.

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Він додав, що наразі всі спроби противника висадитися на острови, здійснити форсування будь-якої протоки зазнають невдачі.

"Всі ці плацдарми відбиваються, однак ворог постійно шукає, де знайти такі проходи. В основному, це острів Козацький, острів Круглик. Кілька днів поспіль ворог намагається проводити розвідувальні дії біля зруйнованого Антонівського мосту. Проте захисники Херсона відбивають всі ці спроби", - наголосив Волошин.

Також він розповів про ситуацію на іншому напрямку – в районі Тендрівської та Кінбурнської кіс. За словами військового, ворог дуже боїться, що ЗСУ проведуть форсування водної перешкоди та висадять десант. Тому останнім часом противник накопичує певні сили для оборони цих районів.

Як додав Волошин, ворог ще на початку осені перебазував з Севастополя дивізіон річкових катерів та зараз вони беруть участь у "захисті" Тендрівської та Кінбурнської кіс. Зокрема, як зазначив речник, ворог вживає заходів, щоб не дати Силам оборони висадитися на цих косах та зайняти певні плацдарми, важливість яких добре розуміє.

"Взагалі ситуація зараз на південному напрямку доволі непроста. Противник активно проводить штурмові дії на Времівському напрямку, не припиняє активності на Придніпровському (Херсонському). Проводить розвідку та готує штурми на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Ворог щодня проводить контрбатарейну боротьбу, обстрілює наші позиції та прифронтові населені пункти…", - сказав Волошин.

За його словами, штурми, наприклад, на Придніпровському та Времівському напрямках різняться, але здійснюються малими групами піхоти – у складі відділення (5-10 осіб).

"Мета противника – якнайдалі просунутися, потім за ними йдуть групи закріплення, які намагаються утримати ці позиції. Це так звана тактика просочування, коли одна-дві людини намагаються якнайдалі зайти, ближче під’їхати до наших позицій та починають закріплятися. Скоріше, навіть не зайти, а заїхати, тому що використовують плавзасоби на Придніпровському напрямку й швидкі легкі автомобілі, мотоцикли, квадроцикли", - розповів військовий.

За його даними, вчора на Придніпровському напрямку було шість штурмів, а на Времівському, де ворог намагається просунутися вбік Новодарівки, – щонайменше сім.

Як поінформував Волошин, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках ворог також готує штурмові дії малими групами піхоти – декілька десятків груп на кожному напрямку. За даними розвідки, противник отримує для цього відповідну техніку – мотоцикли, багі тощо.

"Готують невеликі за кількістю бронегрупи за участі бойових броньованих машин для того, щоб не тільки підвозити піхоту до місця спішування, а й для того, щоб прикривати вогнем дії цих штурмових груп. Крім того, за даними розвідки, вони на цих напрямках накопичують ударні дрони для того, щоб завдавати ударів по наших позиціях", - розповів представник Сил оборони півдня.

Також, за його словами, росіяни постійно проводять повітряну та інженерну розвідку майбутніх шляхів висування своїх груп та місць для проведення потенційних штурмів, щоб заволодіти певними плацдармами та вклинитися в оборону ЗСУ.

Водночас Волошин запевнив, що зосередження великих сил та засобів ворога, які могли б піти у потужний наступ, українська розвідка поки не підтверджує.

Тренування ворога з форсування Дніпра

Російські окупанти проводять тренування з форсування Дніпра у районі Антонівського мосту, який з'єднує Херсон із окупованим лівобережжям. Вони навчаються саме форсувальним діям, які проводяться малими групами піхоти у складі до відділення. До цих тренувань залучені річкові катери противника.

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