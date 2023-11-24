За його словами, зараз колишній "ополченець" воює на боці Сил оборони України.

Російський військовий злочинець, неонацист Олексій Мільчаков розповів, що його знайомий бойовик "ДНР" надивився на звірства "російських визволителів" з Кавказу на тимчасово окупованій території Запорізької області, та перейшов на бік України.

Про це Мільчаков заявив під час чергового пропагандистського інтерв'ю, фрагмент якого опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Був у мене знайомий. Він був "ополченцем ДНР" у 2014 році. Зараз він на тому боці (у складі ЗСУ - УНІАН) воює. Він мені відразу сказав: "Я бачу, хто сюди приїхав, що це ходячий Кавказ із ставленням до людей, до жінок". Мені шкода, що ми втратили таку людину", - заявив Мільчаков.

Він також нагадав, як лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що Одесу "приєднають до Росії". Мільчаков зазначив, що ця заява не потішила одеситів, а спровокувала їх на те, що треба брати зброю до рук.

Звірства окупантів - найжорстокіші злочини

"Вагнерівці" відомі дуже жорстокими стратами воїнів, які воюють на боці України. На початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

ГУР відомо ім'я окупанта, який здійснив цей звірячий воєнний злочин. Українські воїни працюють над ліквідацією ката.

Влітку у мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами.

Навесні вся крана була шокована розстрілом українського військового, який потрапив у полон. Росіяни розстріляли його після слів "Слава Україні!". На встановлення особистості чоловіка пішов час, однак згодом вона стала відома. Від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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