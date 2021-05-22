Стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових, ще один отримав бойове поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

«Внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ позицій наших підрозділів, два військовослужбовці ЗСУ отримали поранення та один бойове травмування. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що стан здоров’я українських захисників – задовільний.

Станом на 7:00 22 травня штаб зафіксував два порушення режиму припинення вогню: поблизу Пісків окупанти обстрілювали з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів, а неподалік Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

«На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – заявляють у штабі.

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Автор: Яна Ставська