Атаку на житловий будинок в селищі Травневому зафіксували в СЦКК.

Російські війська і підконтрольні їм окупанти обстріляли з гранатомета селище Травневе в Донецькій області.

Про це 26 серпня повідомили в Донецькій обласній державній адміністрації.

Інцидент стався напередодні - під обстріл потрапив житловий сектор. Близько 18:40 у бік Травневого з боку Збройних сил РФ було здійснено 2 постріли з АГС-17.

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Снаряди, що не розірвалися, виявлені не були.

Подію зафіксували в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, раніше цього місяця російські окупаційні сили обстріляли багатоповерховий будинок у Красногорівці Донецької області, в результаті чого був поранений один місцевий житель.

Автор: Станислав Кожемякин