Із мінно-вибуховою травмою, множинними уламковими пораненнями руки та ноги її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

На Луганщині минулої доби в результаті обстрілу окупантів була поранена жінка.

Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації - обласної військово-цивільної адміністрацїі, протягом минулої доби п’ятьох тривалих обстрілів зазнали населені пункти Луганщини поблизу лінії розмежування.

"Останнім часом все частіше страждають мирні жителі та їх помешкання. 17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку із Золотого-4, яка потрапила до лікарні", - розповів голова ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, ввечері 17 серпня зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній Україні території, здійснені обстріли позицій ВСУ та населених пунктів з мінометів та протитанкових гранатометів.

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Унаслідок цього жителька Золотого-4 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Гайдай нагадав, що також вогнепальне поранення отримав український військовослужбовець внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в Причепилівці, якого госпіталізували до шпиталю в Сєвєродонецьку.

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Автор: Антоніна Доломанжи