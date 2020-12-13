Підрозділи ООС відкрили вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 12 грудня, бойовики РФ на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українских бійців дістали поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє українських воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військових госпіталізували.

Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по українських позиціях поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

Підрозділи ООС відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню бойовиками повідомили представникам ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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Автор: УНІАН