Наголошується, що прізвища 30 жінок є у так званих "обмінних списках".

В окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) незаконні збройні формування утримують 30 жінок за звинуваченнями у "шпигунстві". Їх катують, і не всі з них мають можливість підтримувати зв'язок із родичами.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" розповіла представниця "Медійної ініціативи з прав людини" Тетяна Катриченко.

За пів року стало відомо ще про 15 жінок, яких утримують у місцях несвободи в ОРДЛО.

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"Ми можемо говорити, що переважну більшість жінок зараз утримують у Донецькому СІЗО чи жіночій колонії № 127 у м. Сніжне. Серед них жінки, які були затримані ще у 2016-2017 роках, а також ті, хто затриманий нещодавно. Переважну більшість звинувачують у так званій "державній зраді", якщо йдеться про Луганськ, або "шпигунстві", або навіть "терористичній діяльності". Більшість цих жінок затримано за проукраїнську позицію", - розповіла Катриченко.

Правозахисникам відома історія Марини Юрчак, яку тримають у колонії у Сніжному. Вона жила в Донецьку та писала повідомлення у Twitter про те, що довкола відбувається. За це була затримана.

"Ніхто не звик, що за повідомлення у Twitter можуть затримати, жахливо катувати та утримувати в місцях несвободи… Варто ще сказати про таку особливість: жінок, затриманих за "шпигунство", жахливо катували. Більшість із них були в "Ізоляції", - зазначила Катриченко.

Такі "статті" - "політичні", тому жінок "засуджують" на 10 років і більше.

"Щодо спілкування з родичами - якщо родичі живуть на окупованій території та їхня рідна людина вже "засуджена", то у них є можливість офіційних побачень на три дні. Є можливість говорити через зв'язок місцевого оператора. Але якщо родичі перебувають на підконтрольній українській владі території, то подзвонити дуже складно - працівники колоній не дозволяють дзвонити, використовуючи зв'язок українських операторів", - пояснила представниця "Медійної ініціативи з прав людини".

Прізвища 30 жінок є у так званих "обмінних списках". Але правозахисники володіють інформацією про те, що є багато інших утримуваних, які з різних причин до цих списків не потрапили.

Довідка УНІАН. "Жіноче обличчя заручників Донбасу" — правозахисний інформаційний проєкт Медійної ініціативи за права людини. Команда проєкту відстежує історії жінок, які були у полоні бойовиків чи перебувають там зараз. І якщо ще навесні правозахисники і журналісти фіксували 15 жінок заручниць, то нині на окупованій території щонайменше 30 жінок у полоні бойовиків. За весь час бойових дій з 2014 року в руках бойовиків, за даними Медійної ініціативи за права людини, побувало 276 жінок.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2021 року українська сторона на переговорах у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявила, що вдалося розблокувати роботу робочої гуманітарної підгрупи, яка займається звільненням полонених.

Ситуація з полоненими на окупованому Донбасі: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко