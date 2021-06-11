Підконтрольні Кремлю ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник віддають низку великих металургійних підприємств окупованої частини українського Сходу – нібито «проблемних» – російському бізнесмену Євгенію Юрченку.
Про це повідомляють ресурси бойовиків.
Взамін Юрченко пообіцяв нібито усунути проблеми з виплатою зарплат робітникам заводів протягом року.
Євгеній Юрченко тісно пов’язаний з російською владою, у 2018 році він виконував обов’язки губернатора Воронезької області. Донедавна очолював російську федерацію легкої атлетики.
Читайте такожРосія подає до списків полонених вигаданих осіб - Арестович (відео)Після окупації підконтрольними Росії бойовиками окремих частин Донецької та Луганської областей ватажки незаконних угрупувань розпочали «націоналізацію» українського бізнесу.
«Віджаті» підприємства одразу ж були позбавлені легальних ринків, услід за цим завмерли десятки шахт, зупинені або працюють не на повну потужність кілька великих металургійних заводів.
З 2017 року підприємства ОРДЛО перейшли під контроль російської компанії ВТС, зареєстрованої в Південній Осетії. Відтоді спостерігається масштабна затримка з виплати зарплат, на підприємствах почалися страйки.
Видобуті в ОРДЛО корисні копалини через російських посередників відправляють до РФ вагонами та за зниженою собівартістю. В обмін на це Москва постачає своїм бойовикам продовольство та природний газ.
У 2014 році низку органів місцевого самоврядування на Донбасі захопили групи озброєних людей. Вони зривали українські прапори й встановлювали на їхні місця «триколори» РФ.
Росія підтримує агресію на Донбасі, постачаючи своїм найманцям зброю під виглядом «гуманітарної допомоги», гроші і продовольство. Світ засуджує дії Кремля та не визнає «ЛДНР» окремими самостійними регіонами. Наразі окуповані частини Донбасу знаходяться під міжнародними санкціями.
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