Осколок гранати окупантів потрапив у металевий жетон, який тримав при собі військовий.

Сьогодні, 2 лютого, о пів на дев’яту ранку російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, який проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.

"У результаті атаки втрат серед особового складу немає. Зауважимо, що одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати", - повідомили в ДПСУ.

Як наголошується, такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування загибелі трьох військових Збройних сил України на Донеччині: судитимуть колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин.

Вас також можуть зацікавити новини: