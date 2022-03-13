Деяких загиблих навіть не вдалося ідентифікувати.

Під Києвом, в Бучі, в якій з самого початку російського вторгнення в Україну звірствують російські окупанти, в братській могилі поховали понад шість десятків тіл мирних жителів, убитих солдатами РФ.

Про це повідомив позаштатний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко і опублікував відповідне відео.

"Братська могила на території церкви": у Бучі поховали 67 мирних громадян, які загинули від рук російських окупантів. Деяких навіть не вдалося ідентифікувати", - повідомив Геращенко.

На опублікованих кадрах видно довгий рів, в який складають тіла загиблих. Чоловіки, які ховають мирних жителів, відзначають, що це відбувалося ще 10 березня.

"Тіла ховаємо. Іншого варіанту у нас немає", - говорить один з фігурантів ролика.

Нагадаємо, Поліція Київської області затримала групу мародерів, які ховалися серед евакуйованих жителів Бучі. Правоохоронці з'ясували, що затримані громадяни силою забрали у власника машину і зникли на ній з Бучі.

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