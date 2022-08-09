За попередніми підрахунками, щонайменше 10 бійців росармії поповнили лави "200-х".

Воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха перетворили російський бронетранспортер БТР-82 на купу металу, а екіпаж – у "добриво".

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України та публікують відповідне відео.

За попередніми підрахунками відомства, щонайменше 10 бійців росармії поповнили лави "200-х".

Бригада князя Мономаха не вперше ділиться своєю майстерною роботою зі знищення російської орди. Раніше військові пострілом зі "Стугни" спопелили "Урал" рашистів з особовим складом, а також броньовану техніку ворога.

Про російський БТР-82

Це основний бронетранспортер російської армії. Саме ним озброєні мотострілецькі підрозділи сухопутних військ та морська піхота.

Головна зовнішня відмінність БТР-82 від радянського БТР-80 у бойовому модулі. В залежності від версії машини він містить різне озброєння. Зокрема на БТР-82А, який є наймасовішим, встановлена 30-мм автоматична гармата 2А72.

Крім того, БТР оснащений прицілом із нічним баченням, а також супутниковою навігацією. Рівень бронювання, фактично, залишився без змін, у порівнянні із БТР-80 було додано лише протиуламковий підбій.

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