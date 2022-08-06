У Росії хтось вже чекає на обіцяні "Лади", жартома написали наші захисники.

Чергова група рашистів познайомилася з українською "Стугною". Влаштували "палкий" прийом бійці з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомила пресслужба військової частини та опублікувала відповідне відео.

Як результат, було знищено військову вантажівку "Урал" російських окупантів з особовим складом, а також – броньовану техніку ворога. Техніка не стояла на місці, а знаходилася в русі, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в ціль.

Розлетілась та довго палала ворожа техніка, а на росії хтось вже чекає на обіцяні Лади – підписали відео захисники.

Раніше повідомлялося, що українська "Стугна" розгромила бронетехніку РФ з рекордної відстані – 5,3 км. Такий результат був досягнутий надвисокою професійністю десантників 80-ї бригади ДШВ ЗСУ.

Також УНІАН писав, що наші оператори настільки добре опанували цей протитанковий ракетний комплекс, що навіть збивають з його допомогою літальні апарати окупантів.

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