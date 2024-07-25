Україна отримала б психологічну підтримку, якби їй дозволили вільно використовувати західну зброю.

Політика британського уряду щодо того, чи може Україна використовувати надану зброю для ураження цілей у Росії, стала настільки заплутаною, що навіть президент Володимир Зеленський збентежений зустріччю з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером цього місяця.

Як пише The Times, прем’єр-міністр відразу після вступу на посаду запропонував послабити обмеження на використання британської зброї великої дальності Storm Shadow, що стало очевидною зміною політики.

Зеленський у захваті написав в X, що отримав "дозвіл на використання ракет Storm Shadow проти військових цілей на території Росії".

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"Сьогодні у нас була можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - написав Зеленський і поділився своєю фотографією зі Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні.

Українське військове джерело високо оцінило позицію Стармера, припустивши, що він пішов далі, ніж попередній уряд консерваторів.

"Це більш чітке і дуже сильне повідомлення країнам-партнерам", - сказало тоді джерело.

Однак пізніше британський уряд повідомив, що насправді не давав дозволу Україні використовувати зброю в Росії. Позиція не змінилася з часів попереднього уряду.

Джерела в Міністерстві оборони заявили, що Велика Британія повинна була переконати Францію, яка виробляє Storm Shadow разом з Великою Британією та ще одним ключовим союзником НАТО, перш ніж вона зможе дозволити Україні запустити ракети по Росії.

Вони підкреслили, що Велика Британія не в змозі самостійно діяти в такому питанні, яке могло б розпалити напруженість у відносинах з Москвою. Незрозуміло, чи є законна підстава для отримання дозволу від Франції та інших.

Водночас джерело повідомило, що запит Великої Британії надійшов до союзників, і міністри чекають схвалення, перш ніж говорити з Україною. Один колишній високопоставлений представник оборони припустив, що інша країна, залучена до розміщення зброї, також повинна дати свій дозвіл, хоча деталі залишаються незрозумілими.

Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень із сухопутної війни, припустив, що союзники стурбовані тим, що якщо ракети Storm Shadow промахнуться і помилково уразять мирних жителів, це може дати Росії "виправдання для ескалації".

Storm Shadow - що відомо про ракети

Ракети Storm Shadow призначені для атаки на бункери чи укриття для літаків. Вони мають радіус дії понад 150 миль, що втричі перевищує радіус дії ракет, які використовувала Україна досі. Вони дуже схожі на німецькі ракети Taurus, які вона відмовилася передати через занепокоєння, що відправка ракет створить ризик прямої участі Берліна у війні.

Сполучені Штати надали Києву лише обмежений дозвіл на використання певної зброї для ударів по російських цілях для захисту Харківської області біля кордону.

Україна хоче мати можливість використовувати такі ракети, як Storm Shadow, для націлювання на аеродроми базування російських бомбардувальників, які скидають авіаційні "плануючі бомби" - відносно дешеві оновлені бомби з новими системами наведення. Росіяни здатні запускати бомби на десятки миль за лініями фронту.

Професор Джастін Бронк, фахівець з повітряних сил і військових технологій Королівського інституту об’єднаних збройних сил, сказав, що за допомогою крилатих ракет і своєчасної розвідки Україна може націлити аеродроми в Росії і змусити Москву відвести свою авіацію далі від лінії фронту. Це може зменшити кількість бойових вильотів росіян, оскільки їхнім літакам доведеться летіти далі, щоб вразити свої цілі.

Хоча зброя Storm Shadow може мати свої обмеження - вона має унітарну боєголовку, яка може вражати лише один літак за раз, - дехто в Міноборони вважає, що Україна отримала б психологічну підтримку, якби їй дозволили вільно використовувати західну зброю.

Новий уряд у Британії

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після перемоги на парламентських виборах. Його позиція щодо війни в Україні була чіткою.

Стармер уперше прибув до Києва в лютому 2023 року. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він запевнив, що Україна завжди отримуватиме "непохитну підтримку" його партії. Також під час візиту він відвідував Бучу.

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