При цьому міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що російська авіабаза в Криму є законною ціллю для українських військових.

Офіційний Лондон поки не з'ясував причини вчорашніх вибухів на російській авіабазі в тимчасово окупованому Криму, але точно не вважає правдоподібними пояснення Росії.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес у коментарі BBC.

"Таке явно не буває від покинутого недопалка", – сказав він. При цьому Воллес назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути результатом удару західними ракетами.

На думку Воллеса, російська військова авіабаза в Криму є цілком законною ціллю для українських військових.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази російські літаки піднімалися для бомбардувань Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Після цього у Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити їх причину, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони РФ заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про декількох постраждалих і одного загиблого.

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