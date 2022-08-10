Удару по військовому аеродрому в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму могли завдати далекобійними ракетами типу ATACMS.
Про це в ефірі телеканалу FreeДом сказав військовий експерт Роман Світан.
"Дальність ураження цього аеродрому свідчить про те, що це ракета ATACMS із дальністю - 300 км. Є ще один варіант – можливо, це ракети авіаційного базування", - поділився думкою Світан.
Удар по аеродрому в Новофедорівці
9 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази російські літаки піднімалися для бомбардувань Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
Після цього у Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити їх причину, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
У Міноборони РФ заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про декількох постраждалих і одного загиблого.