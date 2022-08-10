Дальність ураження аеродрому в Новофедорівці свідчить про те, що це могла бути ракета ATACMS із дальністю польоту 300 км.

Удару по військовому аеродрому в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму могли завдати далекобійними ракетами типу ATACMS.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом сказав військовий експерт Роман Світан.

"Дальність ураження цього аеродрому свідчить про те, що це ракета ATACMS із дальністю - 300 км. Є ще один варіант – можливо, це ракети авіаційного базування", - поділився думкою Світан.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази російські літаки піднімалися для бомбардувань Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Після цього у Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити їх причину, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони РФ заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про декількох постраждалих і одного загиблого.

Вас також можуть зацікавити новини: