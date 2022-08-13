Курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

До 10 тисяч українців із незначним військовим досвідом або без нього зможуть пройти у Великобританії інтенсивні курси "солдатської служби", що допоможе їм у захисті України від російської агресії.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що особовий склад полку Королівських Повітряних сил Збройних сил Сполученого Королівства та Британської армії продовжує навчання українських військових у Великій Британії, надаючи їм життєво важливі навички, щоб бути ефективними у бойових діях на передовій.

"Військовослужбовці полку Королівських Повітряних сил ЗС Великої Британії є частиною трьох видової навчальної програми, у рамках якої до Сполученого Королівства прибудуть до 10 000 українців із незначним військовим досвідом або без нього, щоб пройти інтенсивні курси "солдатської служби", що допоможе їм у захисті України від російської агресії", - мовиться у дописі.

У Генштабі пояснили, що ця Програма є частиною постійного зобов'язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення Росії, і наразі становить понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги та включає понад 5 тис. одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних системи залпового вогню M270.

Міністр оборони Бен Воллес зауважив, що "ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних сил України в їх боротьбі з російською агресією".

"Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє", - сказав він.

Зауважується, що близько 1 тис. 50 британських військовослужбовців буде задіяно під час виконання програми, яка проходитиме на об'єктах міністерства оборони на північному заході, південному заході та південному сході Сполученого Королівства. Кожен курс триватиме кілька тижнів і проводитиметься підрозділами 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

"Підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Базуючись на базовій підготовці солдатів у Великій Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів", - повідомили у Генштабі.

Уряд Сполученого Королівства оперативно закупив автомати АК для програми навчання, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій. Сполучене Королівство також надало одяг та спорядження для підтримки українських воїнів у їхньому навчанні та поверненні в Україну.

Зазначається, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 тис. українців.

Нагадаємо, Фінляндія слідом за Швецією, Канадою та Нідерландам долучиться до підготовки бійців ЗСУ у Великій Британії.

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