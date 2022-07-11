Раніше про неї публічно заявляли дружини та матері окупантів, що воюють в Україні.

Командування російської армії не дає окупантам, що воюють в Україні, планових перерв між напруженими бойовими діями. Це одна з найруйнівніших кадрових проблем загарбників.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Ще наприкінці червня росЗМІ, що базуються в Далекосхідному Прибайкаллі, опублікували відеозвернення дружин солдатів 36-ї загальновійськової армії східного військового округу РФ. Жінки закликали повернути їхніх чоловіків додому зі служби в Україні.

Одна героїнь відео заявила, що особовий склад 5-ї окремої гвардійської танкової бригади СВО "психічно і фізично виснажений", оскільки з початку війни в Україні окупанти не відпочивали від інтенсивних бойових дій.

"Відсутність планових перерв у напруженій бойовій обстановці, найімовірніше, є однією з найруйнівніших із багатьох кадрових проблем, які Міноборони Росії намагається вирішити серед розгорнутих сил", – вважають у розвідці Британії.

За даними британської розвідки, впродовж минулої доби російська артилерія продовжувала обстріл північного сектора Донбасу, але, значних успіхів не досягла.

Українські захисники чинили локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області. Однак британська розвідка зазначає, що "територіального завоювання не було досягнуто".

Раніше британська розвідка повідомляла, що армія Росії, всупереч словам президента РФ Володимира Путіна про те, що окупанти "навіть не почали" свої дії в Україні, продовжує розгортати застарілу зброю.

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