Росія перекидає резервні сили з усієї країни, оснащуючи їх радянською технікою.

Армія Росії, всупереч словам президента РФ Володимира Путіна про те, що окупанти "навіть не почали" свої дії в Україні, продовжує розгортати застарілу зброю.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Попри заяву президента Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російські збройні сили "навіть не почали" свої дії в Україні, багато з їх підкріплень являють собою спеціальні групи, що розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, росіяни оснащують піхоту бронемашинами, розробленими в 1950-х роках, з дуже обмеженою бронею і тільки кулеметом для захисту.

"Росія перекидає резервні сили з усієї країни і збирає їх біля України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів, ймовірно, розгортається з бронемашинами БТ-ЛБ (багатоцільовий тягач (транспортер) легкий броньований - УНІАН), знятими з довготривалого зберігання, як основний транспорт. Хоча БТ-ЛБ раніше перебували на озброєнні обох сторін як допоміжні, Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості передових завдань з транспортування піхоти", - зазначають розвідники.

За рівнем оснащення підкріплення значно поступається підрозділам, які брали участь у вторгненні в Україну в лютому.

"Більшість російських штурмових частин першого ешелону в лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2 з бронею товщиною до 33 мм, оснащеною потужною 30-мм автоматичною гарматою і протитанковою ракетною установкою", - зазначають у британській розвідці.

Як писав УНІАН, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив: "Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали".

Згодом його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що президент мав на увазі, що "потенціал Росії настільки великий" і "лише незначна його частина зараз задіюється" у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: