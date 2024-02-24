Британська розвідка проаналізувала втрати російських окупантів за два роки повномасштабної війни проти України.

Як йдеться в огляді Міністерства оборони Великобританії, за два роки війни російські втрати дорівнюють, а в багатьох випадках і перевищують чисельність живої сили, яка була в перші дні нападу на Україну.

За даними аналітиків, підтверджені втрати РФ включають понад 2700 танків та 5 тис. БМП і БТР, вбито та поранено близько 350 тис. військовослужбовців РФ.

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В британській розвідці для порівняння вказали, що до повномасштабного вторгнення в Україну росіяни розгорнули приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких входило близько 1300 танків, понад 5 тис. бойових машин піхоти і бронетранспортерів та щонайменше 100 тис. осіб особового складу.

При цьому аналітики підкреслили, що мобілізація живої сили, виробництво та ремонт військової техніки дозволили Росії компенсувати втрати.

"Військо окупантів в Україні в даний час більше за чисельністю, ніж на початку війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил", – констатували в розвідці.