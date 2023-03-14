Вже кілька тижнів у росіян не було жодних значущих успіхів на фронті.

Снарядний голод в російській армії посилився в останні кілька тижнів, що прямо позначилося на бойовому потенціалі окупантів. Про це повідомляє британська розвідка у новому зведенні.

"Це майже напевно було ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити значущі в оперативному плані наступальні дії", – вважають британці.

Аналітики припускають, що в російські війська вже почали надходити старі боєприпаси, які раніше були віднесені в категорію непридатних до використання.

Відео дня

Також у британській розвідці звернули увагу на указ Путіна від 3 березня, що дозволяє російському Міністерству торгівлі обходити повноваження керівників оборонної галузі, які провалили свої виробничі завдання.

"Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш стомлюючій "спеціальній військовій операції", – кажуть британці.

Ситуація на фронті - останні новини

Втрати російської армії в Україні перетнули нову психологічну позначку – 160 тисяч людей убитими. Також армія агресора втратила близько 3,5 тисяч танків, 6,8 тисяч бойових бронемашин, 2,5 тисяч артилерійських систем і багато іншої техніки.

За останню добу українські захисники відбили більше сотні ворожих атак на п'яти напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Особливі зусилля агресор докладає до спроб захопити місто Бахмут.

Коментуючи те, що відбувається, військовий експерт Олег Жданов констатував, що російська армія стрімко втрачає наступальний потенціал.

"Росія вже ніякий не "бульдозер". Вони не можуть зрушити з місця Бахмут", - сказав Жданов.

Вас також можуть зацікавити новини: