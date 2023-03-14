Він пояснив, чому Кремль не оголошує другу хвилю мобілізації.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив стан і можливості російської армії.

Коментуючи порівняння армії РФ з бульдозером на своєму YouTube-каналі, він нагадав, що російські війська не можуть захопити Бахмут. "Росія станом на сьогоднішній день вже ніякий не "бульдозер". Вони не можуть зрушити з місця Бахмут. Так, вони мають частковий успіх. Але три місяці брати Бахмут - це не "бульдозер". Це якийсь візок зі спущеними колесами, який дуже важко штовхати вперед", - сказав Жданов.

На думку експерта, для Росії цифра в 1 мільйон мобілізованих - непідйомна, тому вони не оголошують нову хвилю мобілізації. "Путін не оголошує другу хвилю, хоча планував до літа ще півмільйона відмобілізувати. Сьгодні мобілізація йде, але дуже тихенько і мляво. Тому що пропускна спроможність мобілізаційної системи РФ - не більше 100 тисяч на місяць", - додав він, зазначивши що після цього потрібно взяти ще місяць перерви на поповнення запасів амуніції, зброї та форми.

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Жданов зазначив, що особовий склад армії РФ везуть на навчання в Білорусь, оскільки в Росії не вистачає інструкторів, а самі мобілізовані скаржаться, що їх не навчають.

"Для Росії сьогодні критично, дасть Іран 40 тисяч комплектів форми до весни або не дасть. Тому що переодягати нема в що. Вони сьогодні видають броніки б/ушні, каски радянські", - додав він.

Проблеми в російській армії

У Сполучених Штатах Америки вважають, що Кремлю не вдалося вирішити проблеми у своїх військах за рік повномасштабної війни в Україні. Серед них - логістика, забезпечення, згуртованість підрозділів та інші.

На думку військового експерта Владислава Селезньова, найслабшою ланкою російської армії у цій війні є відсутність мотивації.

Крім того, російські загарбники останнім часом активно скаржаться на нестачу боєприпасів.

Наприкінці січня в українській розвідці повідомляли, що в передових підрозділах російських військ гостра нестача молодших командирів.

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