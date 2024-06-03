Цей випадок свідчить про те, що американські машини здатні бути ефективними на полі бою в Україні.

Бронемашина MaxxPro виробництва США здатна протистояти серії прямих російських влучань.

Як повідомляє Business Insider, ефективність бронемашини на полі бою підтверджує відео, зняте з дрона. MaxxPro залишилася цілою, переживши щонайменше три потужні удари окупантів.

На кадрах видно, як MaxxPro успішно прокладає свій шлях ґрунтовою доріжкою в районі Часового Яру у Донецькій області. Особовому складу українських підрозділів вдалося втекти з-під щільного артилерійського вогню.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, заявив, що надійний MaxxPro атакували з мінометів і безпілотників.

Бронемашини MaxxPro - що про них відомо

MaxxPro, розроблений Navistar Defence та ізраїльською компанією Plasan Sasa, є частиною програми протимінного захисту американських військових.

Колишній директор з дизайну Plasan Нір Кан написав у соціальній мережі X поряд із відео обстрілу автомобіля: "Я дуже пишаюся своєю участю в розробці Navistar MaxxPro MRAP. Це врятувало тисячі життів, тепер і в Україні".

MaxxPro був створений, щоб допомогти захистити солдатів в Іраку від саморобних вибухових пристроїв. Він має "V-подібний" корпус , який відбиває вибухи від екіпажу та розроблений "щоб витримувати вогонь з балістичної зброї, вибухів мін, саморобних вибухових пристроїв та інших нових загроз".

Автомобіль розрахований на 12 посадкових місць. Його єдина вежа містить кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм і місце для одного навідника. Минулого року США оголосили, що надішлють Україні 200 автомобілів у рамках пакету військової допомоги. Відтоді ці машини виявилися вирішальними для військових зусиль України.

"MaxxPro - це як червона ганчірка для росіян. Вони націлюють на нього все, що мають. Але вони майже незнищенні", - сказав український боєць Степан.

Голландський розвідувальний сайт Oryx оцінює візуально підтверджені втрати українських M1224 MaxxPro у 90 одиниць.

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