Президент наголосив, що перемовини з РФ наразі можливі через виконання окупантами умови про збереження життя захисників Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Буча деякі речі змінила, Росії не буде серед гарантів безпеки України.

Про це він заявив в інтерв'ю ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проект. Ми його розробили. Десь щось подобається, щось не подобається. Ми як українці забагато хочемо, вони як європейці забагато скептичні. Тому десь посередині ми знайдемо відповідь" - сказав президент.

Він наголосив, що Україні важливо мати такий міжнародний, який затвердять парламенти країн-гарантів.

"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі. Навіть не те, куди ми просуваємося, а те, як поводилася Росія", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що окремо із цим договором має відбутися розмова із президентом Росії.

"Що буде після того, коли ми це підпишемо, і який буде цей договір, ми подивимося. Буде потім зустріч або не буде, буде результат страшного Маріуполя або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху тощо і побачимо там п'ять Буч... Може й не буде (зустрічі - УНІАН) після цього", - зауважив він.

Зеленський зазначив, що перемовини з РФ наразі можливі через виконання окупантами умови про збереження життя захисників Маріуполя, однак наразі "багато чого" залежить й від результатів виконання процесу їхнього обміну.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приэднаються одними з останніх.

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