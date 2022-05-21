Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Буча деякі речі змінила, Росії не буде серед гарантів безпеки України.
Про це він заявив в інтерв'ю ефірі інформаційного телемарафону.
"Сьогодні ми розглядаємо коло гарантів безпеки з держав-партнерів, яким довіряємо. Ми з ними розробляємо цей проект. Ми його розробили. Десь щось подобається, щось не подобається. Ми як українці забагато хочемо, вони як європейці забагато скептичні. Тому десь посередині ми знайдемо відповідь" - сказав президент.
Він наголосив, що Україні важливо мати такий міжнародний, який затвердять парламенти країн-гарантів.
"Ми хочемо окремий договір. Сьогодні все дійшло до того, що цей договір передбачає коло держав-партнерів навколо України без Росії. Гарантери безпеки без Росії. Буча деякі речі змінила. Час змінює речі. Навіть не те, куди ми просуваємося, а те, як поводилася Росія", - зазначив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що окремо із цим договором має відбутися розмова із президентом Росії.
"Що буде після того, коли ми це підпишемо, і який буде цей договір, ми подивимося. Буде потім зустріч або не буде, буде результат страшного Маріуполя або ми зайдемо в Маріуполь, Волноваху тощо і побачимо там п'ять Буч... Може й не буде (зустрічі - УНІАН) після цього", - зауважив він.
Зеленський зазначив, що перемовини з РФ наразі можливі через виконання окупантами умови про збереження життя захисників Маріуполя, однак наразі "багато чого" залежить й від результатів виконання процесу їхнього обміну.
Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.
Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.
Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приэднаються одними з останніх.