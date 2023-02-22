Голова ГУР назвав агентуру одним з основних джерел інформації для української розвідки.

Два з половиною роки тому росіяни марно намагалися виявити та ліквідувати українську агентурну мережу.

Як розповів в інтерв’ю Forbes голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, це призвело до панічних перевірок і арештів.

Голова ГУР назвав агентуру одним з основних джерел інформації для української розвідки.

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"Це стандартно. Як будь-яка спеціальна служба у світі, вони приблизно однаково працюють. Це технічні засоби розвідки, технічні проникнення, проникнення до кіберпростору, в телефони, комп’ютери. Але найголовніше – це агентурна робота. Тільки агентурна робота може дати відповіді на складні питання", – сказав він.

Водночас коментуючи те, що раніше в ГУР публічно визнали, що мають джерела серед олігархів, бізнесменів, найближчого кола Путіна, він зазначив, що українські розвідники не дали жодної інформації, яка може наштовхнути на відповідь про те, хто саме допомагає Україні.

"У Росії понад 100 олігархів, є різні ступені наближеності. Одні наближені до Патрушева, одні – до Бортникова, одні наближені до умовного президента, інші – до Кирієнка. Так про кого йдеться? Хай перевіряють усіх 100", – додав він.

Буданов також розповів, чим закінчилися попередні спроби РФ виявити "агентів України".

"2,5 роки тому ми зробили контрольований злив по одному питанню, окресливши коло, звідки така інформація могла вийти. Знаєте, яка була реакція росіян? Вони почали ретельно перевіряти усіх, хто під це коло підпадав. Звузили його приблизно до 30 осіб. Після цього дійшли до того, що хтось із цих 30 точно має бути. Почали перевіряти всіх поліграфами та шукати родинні звʼязки. Як підсумок, усі 30 людей потрапили під роздачу – певну кількість звільнили, а певна кількість сіла. Тому що у кожного з них родинні звʼязки привели в Україну, так сталося, що наші країни тісно пов’язані. Якщо вони підуть тією ж логікою, то увесь світ аплодуватиме", – розповів Буданов.

Співпраця оточення Путіна з ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк раніше заявив, що ГУР управляє інформацією, що надходить з тисяч джерел, в тому числі від наявної агентури в РФ. За його словами, українська розвідка отримує інформацію також від людей з вищих ешелонів російської влади.

"На війні ми використовуємо всі засоби, які дозволяє нам закон. Ми знайшли механізми співпраці навіть з дуже близькими до Путіна людьми. Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники "Великої Росії", - розповів Черняк.

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