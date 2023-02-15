Вони роблять це заради власної вигоди, зазначив представник управління.

Українська розвідка отримує інформацію від людей з вищих ешелонів Кремля.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв'ю виданню iefimerida. За його словами, ГУР управляє інформацією, що надходить з тисяч джерел, в тому числі від наявної агентури в РФ.

"На війні ми використовуємо всі засоби, які дозволяє нам закон. Ми знайшли механізми співпраці навіть з дуже близькими до Путіна людьми. Це люди поза всякою підозрою, відомі як прихильники "Великої Росії", - розповів Черняк.

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Він зазначив, що в оточенні російського президента є чимало людей, які не підтримують його політику щодо України.

"Вони проти саме цієї війни. Однак навряд чи є такі, хто робить це через дружні почуття до України або через те, що ненавидить війну. Всі вони роблять це для своєї вигоди, тому що це в їхніх інтересах. Хтось, щоб врятувати йому життя, хтось, тому що він втрачає гроші. Після вторгнення в Україну кілька людей стали дуже швидко втрачати гроші і вплив. Їм це не подобається", - сказав Черняк, додавши, що зараз ці люди не готові до будь-яких революційних дій.

Однак якщо Путін втратить владу, то вони його знищать, вважає Черняк.

Останні заяви української розвідки

Нещодавно в ГУР прокоментували ймовірність нового великого наступу РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За їхніми даними, у Росії немає необхідних для цього ресурсів, однак окупанти планують певні дії найближчими тижнями.

Крім того, в українській розвідці вважають, що російська влада готує нову хвилю мобілізації, однак вона виснажить їхню країну ще більше.

За даними ГУР, в Європі продовжує свою роботу російська шпигунська мережа - головним їхнім завданням є інформаційно-пропагандистські операції.

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