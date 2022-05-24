За словами Буданова, в серпні почнеться переламний момент, оскільки в Україну надійде значна кількість озброєння.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов стверджує, що активна фаза війни з Росією має значно скоротитися до кінця року.

Про це Буданов сказав у інтерв’ю "Українській правді".

"Активна фаза – це активне ведення бойових дій. Це баталії приблизно того рівня, що відбуваються зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти. Оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться майже до нуля", - заявив він.

За словами Буданова, до серпня кількість озброєння, яке постачається в Україну, набуде значимих кількостей.

"Перше – це надходження озброєння в країну, друге – опанування цих озброєнь і тільки тільки на третьому етапі – початок його використання. Це все займає певний проміжок часу. Тому, на жаль, до серпня кількості озброєння, яке необхідне військам, у значимих кількостях не буде. З серпня це все вже буде знаходитися у військових частинах і активно почне використовуватися у бойових діях. Саме тому почнеться переламний момент. Бо зараз нам катастрофічно не вистачає важкого озброєння", - додав очільник ГУР.

Як відомо, радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас чекає контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

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