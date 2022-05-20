Кирило Буданов вказав, що для українських військових не повинно бути обмежень на використання зброї проти окупантів.

Українські військові потребують великої кількості озброєння, щоб піти в контрнаступ. Москва використовує проти українців всі види зброї, тому і для Києва не повинно бути обмежень.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю для The New York Times.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосований весь спектр російської зброї, крім ядерної", - заявив Буданов.

За його словами, українським військовим для успішного наступу необхідні:

ракетні комплекси середньої дальності;

ракетні комплекси великої дальності;

великокаліберна артилерія;

ударна Авіація.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська армія буде готова до активного контрнаступу на позиції РФ після отримання достатніх обсягів важкого озброєння від партнерів. Відбудеться це до середини липня.

За словами радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смирнова, ЗСУ не зупиняться на рубежах ОРДЛО, коли підуть у контрнаступ. Українські військові відвоюють Луганську і Донецьку області в їх адміністративних межах.

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