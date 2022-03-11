Українці пояснили окупантам, чому їм варто втікати з України / фото REUTERS
Мирне українське населення героїчно чинить спротив російським окупантам. Цього разу неозброєні українці підійшли до загарбників з автоматами та пояснили, чому їм не варто воювати в Україні.
Відео з'явилося у мережі.
На кадрах видно, що мирне населення не зраділо присутності окупантів у своєму населеному пункті. Люди звинуватили росіян в окупації та порадили йти з України.
Водночас загарбники зізналися, чому не можуть добровільно відмовитися виконувати накази командування.
Окупанти: Якщо ми підемо, будемо дезертирами.
Українці: Якщо не підете, будете трупами!