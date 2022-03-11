Окупанти зізналися, що не хочуть воювати, але бояться покарання за дезертирство.

Мирне українське населення героїчно чинить спротив російським окупантам. Цього разу неозброєні українці підійшли до загарбників з автоматами та пояснили, чому їм не варто воювати в Україні.

Відео з'явилося у мережі.

На кадрах видно, що мирне населення не зраділо присутності окупантів у своєму населеному пункті. Люди звинуватили росіян в окупації та порадили йти з України.

Водночас загарбники зізналися, чому не можуть добровільно відмовитися виконувати накази командування.

Окупанти: Якщо ми підемо, будемо дезертирами.

Українці: Якщо не підете, будете трупами!

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