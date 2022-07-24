Росіяни влаштували "дитячий захід" на руїнах парку "Веселка".

Окупанти влаштували дітям у Маріуполі "свято" на руїнах парку "Веселка". Серед розваг було й малювання на асфальті, хоча загарбників не повеселили малюнки малечі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріуполь. Окупація. Діти. Російські окупанти намагалися влаштувати дитяче свято у зруйнованому парку "Веселка". Дивіться на малюнки наших дітей на асфальті. Вони голосніше за будь-які слова. Синьо-жовті кольори. Для них Маріуполь – це Україна! В їхніх серцях живе любов до України! І це не зламати. Заради таких дітей ми й боремося. Україна бориться та обов'язково переможе", - йдеться у повідомленні.

На світлинах видно, що діти захопилися малюванням, залишивши на асфальті чимало патріотичних малюнків.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі окупанти продають місцевим мешканцям продукти з націнкою у 200-300%.

Вас також можуть зацікавити новини: